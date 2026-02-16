Затримано виконавців теракту біля об'єкта СБУ у Києві

Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала двох агентів РФ, причетних до теракту 11 лютого на одній із центральних вулиць Києва біля об'єкта СБУ.



Слідство встановило, що фургон був заздалегідь начинений вибухівкою та підірваний дистанційно. Виконавцем виявився завербований 47-річний військовослужбовець ЗСУ, який самовільно залишив службу на Сумщині та переховувався на заході країни.



За вказівкою куратора він залучив 29-річного киянина, представившись «українським спецслужбистом», і доручив виготовити саморобний вибуховий пристрій з дистанційною активацією.



Через підставних осіб було куплено фургон і переобладнано «під реанімобіль»: у салоні встановили газові балони та вебкамеру з віддаленим доступом. Балони мали посилити вражаючу дію, а камера — дозволяла кураторам контролювати момент паркування.

Після закладання саморобного вибухового пристрою фігуранти залишили місце, після чого авто підірвали дистанційно. Під час обшуків вилучено комплектуючі до бомби, камери та SIM-картки, підготовлені для нових атак.



Обом підозрюваним інкримінують ч. 2 ст. 258 КК України «терористичний акт». Вони заарештовані; санкція статті — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»