Росія готується до масованого удару по Україні — Зеленський

Росія готується до масованого удару по енергетиці. Фото: Володимир Зеленський

Російська армія атакує енергетичну інфраструктуру, за даними розвідки, окупанти готуються до масованого удару по Україні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, напередодні зустрічей трьох сторін у Женеві, російська армія не має інших наказів, крім продовження ударів по Україні.



«Це промовисто – як Росія ставиться до дипломатичних зусиль партнерів. Кожна російська ракета – це відповідь агресора на заклики закінчити війну, і саме тому ми наполягаємо: лише з достатнім тиском на Росію та чіткими гарантіями безпеки Україні реально закінчити цю війну», — заявив він.



Глава держави доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножку, міністру оборони України Михайлу Федорову та керівнику Укренерго Віталію Зайченку протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту, враховуючи інформацію від розвідки про підготовку Росією масованого удару.



Президент також наголосив на необхідності посилення мобільних вогневих груп та роботи з партнерами для отримання пакетів підтримки.



Раніше ми писали, що Росія готується до нового етапу переговорів щодо українського врегулювання, який відбудеться у Женеві 17—18 лютого.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях