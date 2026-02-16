ДРГ росіян прорвалися до району фермерських господарств Покровська: ЗСУ знищили всіх

ДРГ росіян прорвалися до району фермерських господарств Покровська. Фото: скриншот

Днями на північ від Покровська зафіксовано проникнення диверсійно-розвідувальної групи російських окупантів у район фермерських господарств. Внаслідок контрдій українські військовослужбовці виявили та знищили росіян. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу ДШВ.



Як зазначається, росіяни продовжують спроби руху малими штурмовими групами із північно-західної частини Покровська у напрямку Гришиного. При витік на околиці цього населеного пункту Сили оборони виявляють та знищують окупантів.



Крім того, росіяни посилили тиск з боку населених пунктів Котліне та Родинське.



За минулий тиждень Сили оборони ліквідували та поранили 255 росіян, знищили та пошкодили 19 одиниць авто- та мототехніки, 29 точок запуску БПЛА, 36 укриттів та складів, 575 ударних БПЛА.



Раніше ми писали, що 147-а артилерійська бригада ЗСУ завдала удару по скупченню російських окупантів на південному сході міста Покровськ Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

