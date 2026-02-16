Російський безпілотник атакував лікарню у Херсоні: поранені медпрацівниці

Наслідки удару по лікарні у Херсоні. Фото: кадр із відео

16 лютого близько 12:20 російські окупанти дроном вдарили по лікарні у Херсоні. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації.



У будівлі вибиті вікна, пошкоджені фасад, кабінети, система опалення та водопостачання.



Внаслідок атаки постраждали дві працівниці лікарні. У жінок 49 та 63 років діагностували вибухові травми, контузії та осколкові поранення.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко