Російський безпілотник атакував лікарню у Херсоні: поранені медпрацівниці

16 лютого близько 12:20 російські окупанти дроном вдарили по лікарні у Херсоні. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації.
У будівлі вибиті вікна, пошкоджені фасад, кабінети, система опалення та водопостачання.
Внаслідок атаки постраждали дві працівниці лікарні. У жінок 49 та 63 років діагностували вибухові травми, контузії та осколкові поранення.
Нагадаємо, що 15 лютого російські БПЛА двічі атакували місто Краматорськ на Донеччині.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко