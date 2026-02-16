Окупанти шантажують сім'ї військовополонених, вимагаючи реєструвати Starlink — Коордштаб

Окупанти використовують сім'ї полонених для реєстрації Starlink. Фото: Координаційний штаб

Російські окупанти загрожують сім'ям полонених, вони вимагають, щоб ті офіційно зареєстрували на себе термінали Starlink. Про це передає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.



«Міністерству оборони у взаємодії з інженерами компанії Space X вдалося вимкнути нелегальні термінали Starlink. З їхньою допомогою в армії РФ було організовано зв'язок для військових підрозділів і дронов-камікадзе, які завдавали значної шкоди тилу. Шукаючи вихід із скрутного становища, в якому опинилися, окупанти звернули увагу на сім'ї полонених. Зафіксовано випадки погроз та вимоги офіційно реєструвати термінали Starlink. Потім ця техніка має використовуватись проти України та українців», — йдеться у повідомленні.



У штабі пишуть, що співпраця з окупантами є надзвичайно небезпечною. Офіційна реєстрація терміналу дозволяє легко ідентифікувати того, хто це зробив, адже ви маєте під час цього процесу засвідчити свою особу. У разі, якщо термінал застосовується для управління дронами, що руйнують інфраструктуру, забирають життя факт реєстрації терміналу громадянином України є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності.



«Настійно рекомендуємо у разі отримання пропозицій чи погроз з вимогою реєструвати старлінки на себе чи якимось іншим шантажем з боку ворога без зволікання звертатися до Координаційного штабу та правоохоронних структур», — закликали у відомстві.



Раніше ми писали, що російські сили зменшили кількість штурмів на фронті після блокування незареєстрованих SpaceX терміналів супутникового інтернету Starlink.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях