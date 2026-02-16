У Міноборони розкрили рекордний показник балістичних атак РФ

У січні 2026 року Росія здійснила рекордну кількість балістичних атак по території України, випустивши загалом 91 ракету. Це найвищий місячний показник від початку повномасштабної війни, повідомили у Міністерстві оборони України.



У відомстві зазначають, що на тлі зростання загрози Міністерство оборони працює над пришвидшенням постачання ракет для зенітно-ракетних комплексів MIM-104 Patriot, які залишаються ключовим інструментом захисту від російської балістики.



Під час останнього засідання у форматі Рамштайн було досягнуто домовленостей про термінове перекидання ракет зі складів європейських партнерів.

Чому ракети для Patriot критично важливі

Міністр оборони Михайло Федоров наголосив, що ракети PAC-3 є найефективнішим засобом перехоплення російських балістичних ракет. Вони здатні знищувати цілі за кінетичним принципом прямого влучання. За час війни системи Patriot знищили більшість типів повітряних загроз — від крилатих ракет до «Кинжалів» і «Цирконів». Саме тому Україна терміново потребує збільшення постачання перехоплювачів.



Нещодавно Міноборони також провело переговори з американською компанією RTX щодо прискорення виробництва та технічного обслуговування ракет Patriot для України.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»