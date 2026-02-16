На окупованій Луганщині через негоду сталися численні аварії на електромережах: понад 30 тисяч абонентів без світла

Електромережі на окупованій Луганщині. Фото: угруповання «ЛНР»

В окупованих містах та районах Луганської області через погіршення погодних умов частина споживачів залишилася без світла. Про це стало відомо із заяви так званого «Міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості ЛНР».



Відключення світла зафіксували, зокрема, у захопленому Луганську.



В окупаційному підприємстві «Луганськенерго» сказали, що внаслідок сильних поривів вітру на електричних мережах сталися численні аварії.



«Станом на 16.00 без електропостачання ще залишаються понад 30 тисяч абонентів. Найскладніша ситуація у Луганському, Сватівському, Краснодонському та Рубіжанському округах», – стверджують у «Луганськенерго».

Нагадаємо, що Росія готується до масованого удару по Україні.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко