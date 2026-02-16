Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
16 лютого 2026, 18:21

«Людина-павук 4» вже близько: дата виходу, актори та інтригуючі теорії

Вихід нового фільму про Людину-павука у світовий прокат запланований на 31 липня цього року. Про це повідомили представники Sony Pictures та студії Marvel. Шанувальники кіновсесвіту знають, що існує певна хронологія Марвел: події всіх фільмів серії про супергероїв відбуваються в одному світі й мають взаємні сюжетні посилання. Ця стрічка стане тридцять восьмим епізодом кінофраншизи «Всесвіт Marvel».

Що відомо про новий фільм популярної «павучої» квадрології?

Повідомляється, що всі основні актори повернуться до своїх ролей: Том Голланд, Зендея, Джейкоб Баталон та Джон Фавро. Також очікується участь у фільмі зірки популярного серіалу «Дивні дива» Седі Сінк, проте яку саме роль вона виконає — глядачі поки не знають.

Четвертий епізод серії про Людину-павука отримав назву «Абсолютно новий день». У попередній частині всі герої забули, що Людиною-павуком є ніхто інший, як Пітер Паркер. Щоб не створювати проблем друзям, головний герой вирішив більше не знайомитися з ними знову та протистояти злочинності самостійно.

Подробиці сюжету нового фільму поки невідомі. Кевін Файгі, креативний директор і президент студії Marvel, заявив лише, що цього разу Людина-павук не буде рятувати світ, а зосередиться на локальних проблемах, наприклад на боротьбі з вуличною злочинністю.

Зйомки четвертої частини, режисером якої став Д. Д. Креттон, розпочалися в середині 2025 року в місті Глазго. Цей фільм стане логічним продовженням попередньої частини під назвою «Додому шляху нема» та четвертим фільмом про Людину-павука за участю Тома Голланда.

Фанатські теорії

Деякі фанати бестселерів про Людину-павука вважають, що Пітер Паркер з’являвся й у інших фільмах кіновсесвіту Marvel. Йдеться про епізод із другої частини «Залізної людини», де бойовий дрон ледь не вбиває маленьку дитину. Шанувальники впевнені, що тим хлопчиком був Пітер Паркер. Цю версію підтримав і Том Голланд, виконавець ролі Людини-павука, який у інтерв’ю зазначив, що йому подобається ідея, що Паркер з самого початку міг перебувати у цьому всесвіті.

Хто стане антагоністом головного героя нового фільму, поки також невідомо, адже сюжет тримають у таємниці. За чутками, це може бути Чорна кішка — злочинниця, яка час від часу допомагала Людині-павуку. Також повідомляють, що Людина-павук може об’єднатися з Халком і Карателем, щоб протистояти новим загрозам.

