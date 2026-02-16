«Венеція» у Луганську. Чому 14 лютого окуповане місто «пішло під воду» – ЗМІ

Підтоплення в окупованому Луганську. Фото: кадр із відео

14 лютого через різке потепління підтопило вулиці та житлові квартали окупованого Луганська. Про це повідомили у луганському виданні «Реальна газета» з посиланням на місцевих жителів.



Як пишуть в «РГ», після відлиги сніг, що системно не прибирався, почав танути, а вода не встигала відходити, тому що зливна інфраструктура не працює.



«Затопленими виявилися двори багатоповерхівок, приватний сектор та проїжджа частина. На оприлюдненому відео видно, що рівень води на окремих дорогах сягає кількох десятків сантиметрів. Автомобілі зупиняються прямо посеред вулиць, частина машин не може виїхати з дворів через підтоплення. Особливо складна ситуація на вулицях Херсонській, Леніна та в районі містечка заводу ОР. Окупанти називають комунальну кризу "Венецією"», – розповіли журналісти.



У виданні зазначили, що причиною підтоплення міста є те, що протягом зими у Луганську сніг прибирали, але не вивозили.



«Тому, коли він розтанув, вода почала стікати на проїжджу частину. Тала вода швидко накопичилася на дорогах та у дворах. Зливова каналізація виявилася неготовою до такого навантаження: частина приймальних решіток була засмічена або несправна, а на окремих ділянках зливової системи взагалі немає. Внаслідок цього вода не відводилася і залишалася на поверхні», – сказали в «Реальній газеті».



За словами журналістів, наприклад, у 2023 році на вулиці Радянській поміняли асфальт та бордюри.



«Лівньовки просто закатали в асфальт. У тому ж році ремонт дороги з розширенням проїжджої частини та заміною бордюром провели на містечку заводу ОР. Однак ознак того, що там прорили нову систему відведення води – немає. Вулицю Херсонську ремонтували у 2024 році, але не повністю. У 2026 році її затопило», – додали у виданні.

Нагадаємо, що 16 лютого через негоду сталися численні аварії на електромережах в окупованій Луганській області, понад 30 тисяч абонентів без світла.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко