По всій Україні 17 лютого запровадять погодинні відключення

У понеділок, 17 лютого, в усіх регіонах України протягом усієї доби застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомив офіційний Telegram-канал компанії «Укренерго» .



Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак по об’єктах енергетичної інфраструктури.



У компанії наголосили, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому час і тривалість відключень можуть змінюватися залежно від регіону.



«Увага! Дізнавайтеся актуальну інформацію щодо відключень на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком — споживайте її ощадливо», — йдеться у повідомленні.



Раніше Володимир Зеленський заявив, що за даними розвідки російська армія готується до нового масованого удару по території України. Про підготовку атак також повідомляють моніторингові канали, які відстежують переміщення стратегічної авіації ПКС РФ.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»