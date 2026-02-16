Українські війська не дали російській армії на бронетехніці прорватися вглиб Мирнограда – ЗСУ

Ситуація у Мирнограді. Фото: карта DeepState

Українські війська тримають визначені оборонні рубежі у місті Мирноград Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



Окупанти посилюють тиск на північну частину міста, намагаються накопичувати важку техніку та живу силу для охоплення та подальшого штурму Мирнограда.



«Завдяки злагодженим діям аеророзвідки та ударних підрозділів ворог у більшості випадків виявляється та знешкоджується завчасно. Зокрема, спроби прориву на броньованій техніці вглиб міста, які мали місце, вчасно виявлялися, техніка ворога була знищена. Для стримування ворога залучаються необхідні сили та засоби, по місцях зосередження та логістиці окупантів завдається вогневе ураження. Також продовжуються пошуково-ударні дії наших підрозділів у Мирнограді та на його околицях. Ворог продовжує застосовувати тактику малих піхотних груп, що критично виснажує людський ресурс росіян», – розповіли в УВ «Схід».

Нагадаємо, що 15 лютого Сили оборони України уразили вузол зв'язку та пункт управління БПЛА на окупованій Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко