Українська армія просунулася під Вовчанськом – ISW

Ситуація під Вовчанськом. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися у Харківській області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 14 лютого, свідчать про те, що українські війська просунулися у північно-західній частині селища Вільча.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Південно-Слобожанському напрямку за минулу добу російська армія атакувала чотири рази.

Нагадаємо, що українські війська не дали російській армії на бронетехніці прорватися вглиб міста Мирноград на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко