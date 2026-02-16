Луганського модельєра Михайла Коптєва мобілізували до ЗСУ

Луганський модельєр Михайло Коптєв після мобілізації Фото: Коптєв в Інстаграм

Модельєра Михайла Коптєва мобілізували до української армії. Про це повідомив сам Коптєв, виклавши свої фото у військовій формі.



За словами Коптєва, було пізно і він не зміг викликати таксі, тому йшов пішки.



«Зупинилися поліція, ТЦК. Насильства жодного. Адвоката викликати не хотів. Допомагати не треба. Я допоможу коханій Україні. Путіну п*здець», – сказав модельєр.



Михайло Коптєв народився у Луганську. У 1993 році заснував театр провокаційної моди «Орхідея», який, як зазначає «Суспільне», став втіленням хаосу та епатажу як у Луганську, так і в усій Україні. Перший показ пройшов у міському Палаці культури.



Після окупації Луганська Коптєв переїхав до Києва. У 2015 році Коптєв разом зі своїм театром приєднався до Київської бієнале «Київська школа». Через рік «Орхідея» демонструвала виставу у культурному центрі WUK у Відні.



Модельєр трансформував старий одяг у нові та яскраві образи. Його стиль поєднує елементи провокації, театральності та мистецької гри на межі жанрів.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко