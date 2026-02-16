«Історія оборони Мирнограда добігає кінця», – DeepState

Ситуація в районі Покровська та Мирнограда. Фото: карта DeepState

Фіксуються точки зльоту БПЛА російської армії у північній частині міста Покровськ Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



За даними аналітиків, окупанти також затягують піхоту у місто.



«Одночасно з цим ворог намагається проникати у Гришине з північно-західних околиць Покровська. На західних околицях села вже фіксується накопичення противника і відбуваються вогневі контакти бійців. Крім спроб проникнути у Гришине з боку Покровська, росіяни здійснюють спроби з боку селища Котлине, але там їх вдається блокувати та знищувати», – розповіли у проєкті.



У DeepState стверджують, що ЗС РФ змогли окупувати село Рівне та дотискають сусіднє село Світле.



«Закріплення у цьому районі дозволяє противнику здійснювати накопичення для подальшого просування в глибину перешийка між Покровськом та містом Родинське, що збільшує ризик для залишків угруповання Сил оборони України на околицях міста Мирноград. Сам Мирноград поглинається противником. Історія його оборони добігає кінця», – заявили там.

Нагадаємо, що у ЗСУ заявили про недопущення прориву російської армії на бронетехніці вглиб Мирнограда.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко