Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
«Історія оборони Мирнограда добігає кінця», – DeepState
16 лютого 2026, 21:53

«Історія оборони Мирнограда добігає кінця», – DeepState

Ситуація в районі Покровська та Мирнограда. Фото: карта DeepState Ситуація в районі Покровська та Мирнограда. Фото: карта DeepState

Фіксуються точки зльоту БПЛА російської армії у північній частині міста Покровськ Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

За даними аналітиків, окупанти також затягують піхоту у місто.

«Одночасно з цим ворог намагається проникати у Гришине з північно-західних околиць Покровська. На західних околицях села вже фіксується накопичення противника і відбуваються вогневі контакти бійців. Крім спроб проникнути у Гришине з боку Покровська, росіяни здійснюють спроби з боку селища Котлине, але там їх вдається блокувати та знищувати», – розповіли у проєкті.

У DeepState стверджують, що ЗС РФ змогли окупувати село Рівне та дотискають сусіднє село Світле.

«Закріплення у цьому районі дозволяє противнику здійснювати накопичення для подальшого просування в глибину перешийка між Покровськом та містом Родинське, що збільшує ризик для залишків угруповання Сил оборони України на околицях міста Мирноград. Сам Мирноград поглинається противником. Історія його оборони добігає кінця», – заявили там.

Нагадаємо, що у ЗСУ заявили про недопущення прориву російської армії на бронетехніці вглиб Мирнограда.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

ТЕГИ

Місця
Покровськ Мирноград Родинське
Організації
ЗСУ ЗС РФ DeepState
Інше
Війна Ситуація на фронті безпілотники Піхота Наступ РФ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом
І це ще не межа: російські законодавці готують нові посилення правил користування послугами мольного зв'язку та інтернету. Доходить до абсурду: в РФ хочуть, щоб співгромадяни дорожили своєю SIM-карткою, як і паспортом.
28 січня 2026, 18:43
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:13
ЗСУ уразили в Криму корабельний вертоліт Ка-27 РФ
11:44
ССО знищили склад «Іскандерів» у Криму та пункт «Рубікона»
17:26
Розграбування «Кам'яної Могили»: як заповідник перетворили на «філію» Криму
17:12
«Примари» ГУР знищили «Панцирь», радар і катер у Криму
17:05
У захопленому Харцизьку окупанти затримали підлітків, які нібито підпалювали релейні шафи
16:19
РФ зайняла Рівне і просунулась у районі Покровська
15:07
Серця з портретами тирана: у Луганську роздавали листівки зі Сталіним
14:59
Шахрайство без кордонів: які схеми працюють у Росії та на окупованих територіях України
13:47
ЗСУ вдарили по зосередженню живої сили росіян на окупованих територіях
13:30
Сили оборони вразили вузол зв'язку та пункт управління БПЛА на окупованій Донеччині
09:59
Росіяни зосередили сотні одиниць техніки на рембазі під Джанкоєм
15:35
Дрони уразили селище Центральний Перевальського району на Луганщині
15:55
Сили оборони вразили РЛС «Небо-У» та райони зосередження операторів БПЛА окупантів
15:26
ЗСУ атакували зосередження техніки та склад МТС росіян на окупованій Донеччині
10:20
В окупованому Генічеську дітям показували бойову зброю
15:42
В окупованому Луганську питаннями архітектури займатиметься уродженець Калмикії Дорджі Ільджирінгов
15:05
Окупанти готують залізничне сполучення між Маріуполем та Донецьком
14:24
Окупанти в Запорізькій області масово відбирають житло
18:37
Воду для Донбасу «знайшли під землею»: у РФ заявляють про 14 родовищ
17:40
Командир-каратель отримав високу посаду в окупованому Донецьку
усі новини
14:57
Безпілотники атакували хімічний завод у Пермському краї РФ
14:34
Вибух у військовій комендатурі РФ: двоє загиблих
14:31
У ЗСУ спростували чутки про «секретну ескадрилью» F-16 з іноземними пілотами
13:18
Під Краматорськом від удару FPV-дрону загинули співробітники Слов'янської ТЕС
13:15
ЗСУ вразили НПЗ у Краснодарському краї РФ
13:13
ЗСУ уразили в Криму корабельний вертоліт Ка-27 РФ
12:48
Російський дрон ударив по центру Сум: виникла пожежа
12:39
Армія РФ тричі вдарила по Краматорській громаді, пошкоджено будинок
12:21
На українсько-польському кордоні евакуювали КПП через гранату
12:04
У Краматорську тимчасово призупинили роботу амбулаторій та поліклініки
11:44
ССО знищили склад «Іскандерів» у Криму та пункт «Рубікона»
11:18
ППО України збила майже всі ракети РФ: що не вдалося перехопити
11:07
Охоронець котельні наводив авіабомби на Слов'янськ
10:58
Три райони Донеччини постраждали за добу через удари РФ
10:20
Обмеження та пересадки: УЗ повідомила про зміни у русі поїздів
10:10
РФ різко посилила дронові атаки по Краматорську — військові
09:44
РФ вночі запустила по Україні 29 ракет і 396 дронів
09:43
РФ завдала руйнівного удару по об'єкту ДТЕК в Одесі
09:29
FPV-дрон підірвав російського робота з боєприпасами під Часовим Яром
08:56
Росія атакувала Дніпропетровську область усіма видами озброєння
усі новини
ВІДЕО
ЗСУ вразили НПЗ у Краснодарському краї РФ ЗСУ вразили НПЗ у Краснодарському краї РФ
17 лютого, 13:15
Удар по базі зберігання ОТРК «Іскандер» у селі Пасічне, АРК Крим. ССО знищили склад «Іскандерів» у Криму та пункт «Рубікона»
17 лютого, 11:44
Момент детонації БК. FPV-дрон підірвав російського робота з боєприпасами під Часовим Яром
17 лютого, 09:29
Окупанти у Часовому Яру. Фото: кадр із відео У Часовому Яру російські війська намагаються проникати між позиціями та накопичуватися у руїнах та підвалах – ЗСУ
16 лютого, 22:19
Підтоплення в окупованому Луганську. Фото: кадр із відео «Венеція» у Луганську. Чому 14 лютого окуповане місто «пішло під воду» – ЗМІ
16 лютого, 18:39
Колаж: РІА «Південь» Розграбування «Кам'яної Могили»: як заповідник перетворили на «філію» Криму
16 лютого, 17:26
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір