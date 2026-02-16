У Часовому Яру російські війська намагаються проникати між позиціями та накопичуватися у руїнах та підвалах – ЗСУ

Окупанти у Часовому Яру. Фото: кадр із відео

Протягом тижня росіяни намагаються проникати між українськими позиціями та накопичуватися у руїнах та підвалах у місті Часів Яр Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 24-ї механізованої бригади ЗСУ.



Для цього ЗС РФ користуються туманом та дощем.



«Попри погану видимість, наші воїни виявляють та знищують ворожу піхоту. Уражають гармати, бронемашини, наземні дрони, склади та транспорт противника», – зазначили у 24-й ОМБр.

Нагадаємо, що українські війська не дали російській армії на бронетехніці прорватися вглиб міста Мирноград на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко