В Україну з окупації повернули групу людей, серед яких підлітки: їм погрожували росіяни

Ілюстрація. Фото: Bring Kids Back UA

Групу людей, серед яких підлітки, вдалося повернути з окупованих територій в рамках ініціативи Bring Kids Back UA завдяки роботі команди Save Ukraine. Про це повідомили на сторінці ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA щодо повернення додому всіх українських дітей, яких депортувала і примусово перемістила Росія.



Так, повернути вдалося 16-річну Софію.



«Російські соцслужби погрожували розлучити її з батьками через відмову оформляти російський паспорт. У школі дівчину змушували відвідувати ідеологічні заняття на кшталт «Розмови про важливе» та «Росія – мої горизонти». 19-річний Назар – його затримали біля магазину та примусово доставили до військкомату для постановки на облік. У разі відмови погрожували штрафами та депортацією. 20-річний Микита – після того, як він з другом обігнав автомобіль російських військових, окупанти зупинили їх та відібрали мопед, гроші та особисті речі. За повернення мопеда вимагали 10 літрів бензину. Інші речі так і не повернули», – розповіли у Bring Kids Back UA.



Усі врятовані перебувають у безпеці та отримують необхідну підтримку.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко