DeepState повідомив про просування військ РФ у Донецькій області

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

OSINT-проєкт DeepState оновив мапу бойових дій, зафіксувавши зміни обстановки на Донеччині.



За даними аналітиків, російські війська просунулися на окремих ділянках фронту. Зокрема, просування відзначено в районі Платонівки, а також у межах Мирнограда.



Крім того, аналітики повідомили про зачистку району проникнення російських підрозділів поблизу Білицького. Також було уточнено поточну ситуацію в населеному пункті Родинське, де раніше зберігалася невизначеність по лінії зіткнення.

Скріншот: DeepState

«Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Платонівки та у Мирнограді. Зачищено район проникнення поблизу Білицького. Уточнено ситуацію в Родінському», — йдеться у повідомленні DeepState.

Нагадаємо, військові повідомили, що у Часовому Яру росіяни намагаються проникати між позиціями та накопичуватися у руїнах та підвалах.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»