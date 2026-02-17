Українська делегація прибула до Женеви — Трамп заявив, що Україні слід сісти за стіл переговорів якнайшвидше

Українська делегація вже перебуває у Женеві

Увечері у понеділок, 17 лютого, українська делегація прибула до Женеви для переговорів у тристоронньому форматі. Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні слід «швидко сісти за стіл переговорів». Про це повідомив голова він журналістам, передає YouTube-канал.



Як зазначається, спецпосланець американського лідера Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер приєднаються до тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ щодо завершення війни.



«Ну це будуть важливі переговори. Це буде дуже просто. Тобто, дивіться, поки Україні варто сісти за стіл переговорів. Це все, що я можу сказати. Ми хочемо, щоб вони це зробили», — заявив Трамп.



Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров уточнив, що українська делегація очікує на конструктивну роботу та предметні зустрічі з питань безпеки та гуманітарних – для просування до гідного та сталого світу.



Раніше ми писали, що головою російської делегації залишається помічник президента РФ Володимир Мединський — цей статус за ним зберігався і раніше, незважаючи на його відсутність на попередніх раундах.



Крім того, за словами Трампа, Росія нібито хоче укласти мирну угоду з Україною, українському лідерові «доведеться діяти».

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

