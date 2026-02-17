Росія атакувала Дніпропетровську область усіма видами озброєння

Нічний удар по Дніпропетровській області. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Армія РФ завдала масованого удару по Дніпропетровщині, застосувавши ракети, ударні безпілотники, артилерію та авіабомби. Під вогнем опинилися одразу п'ять районів області, повідомляє голова ОВА Олександр Ганжа.



За даними рятувальників, у Дніпрі внаслідок нічної атаки пошкоджено приватне підприємство, адміністративні будівлі, житлові будинки та автомобілі. Постраждали чотири особи, серед них двоє дітей.

Через обстріл виникло кілька пожеж. Зафіксовано руйнування об'єктів інфраструктури, приватних будинків та автотранспорту. У Кривому Розі пошкоджено одне із підприємств.



У Криничанській громаді Кам'янського району постраждало житло місцевих жителів. У Покровській громаді Синельниківського району вогнем було охоплено приватний будинок.



У Роздорській та Васильківській громадах зафіксовано пошкодження інфраструктури та будівлі дитячого садка. На Нікопольщині російські війська обстріляли сам Нікополь, а також Червоногригорівську та Покровську громади.

Пошкоджено об'єкти інфраструктури, магазини, навчальний центр, багатоквартирні будинки та близько десяти автомобілів. За попередньою інформацією, у Нікопольському районі обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія готує масовану атаку напередодні запланованих переговорів 17 лютого.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»