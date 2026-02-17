РФ завдала руйнівного удару по об'єкту ДТЕК в Одесі

Наслідки російського удару по Одесі. Фото: ДСНС Одеської області

Вночі, 17 лютого, по Одесі було завдано руйнівних ударів, які, зокрема, припали на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомили у ДТЕК.

За оцінкою енергетиків, на ТЕС критичні ушкодження — відновлювальні роботи займуть значний час, перш ніж обладнання вдасться повернути у робочий стан.

Наразі аварійні бригади працюють безпосередньо на місцях влучань: розбирають завали та оцінюють масштаби руйнувань. У компанії наголошують, що роблять усе можливе для якнайшвидшої ліквідації наслідків атаки. Пріоритетним завданням залишається відновлення електропостачання об'єктів критичної інфраструктури.

За інформацією одеських рятувальників, внаслідок нічної атаки російських дронів постраждали двоє людей. Удари припали як на енергетичні об'єкти, так і на цивільну інфраструктуру міста, що призвело до кількох пожеж.



Рятувальні служби одночасно працювали на кількох локаціях. Вогонь гасили у будівлі станції технічного обслуговування, на складі шин, у двох продовольчих магазинах та на території гаражного кооперативу.

Внаслідок пожеж було знищено кілька автомобілів, а також пошкоджено сім гаражів. Крім того, уламками пошкоджено квартиру на 22-му поверсі багатоповерхового житлового будинку.

Нагадаємо, армія РФ завдала масованого удару по Дніпропетровщині, застосувавши ракети, ударні безпілотники, артилерію та авіабомби. Під вогнем опинилися одразу п'ять районів області.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»