FPV-дрон підірвав російського робота з боєприпасами під Часовим Яром

Момент детонації БК.

У районі Часового Яру на Донеччині українські військові знищили російський наземний роботизований комплекс, який транспортував боєприпаси. Відео бойової роботи опублікував батальйон спеціального призначення «Донбас» 18-ї Слов’янської бригади Національної гвардії України.



На оприлюднених кадрах видно, як до ворожого НРК підлітає FPV-дрон і точно влучає в ціль. Після першого удару розпочинається детонація боєкомплекту, а другий безпілотник завдає повторного ураження, що спричиняє масштабний вибух і повне знищення техніки.



За словами бійців, російський робот під назвою «Кур’єр» використовувався для доставки боєприпасів на передові позиції окупаційних військ.



«Технології не допомогли. Наші хлопці разом із суміжними підрозділами спрацювали ювелірно — вороже НРК, яке перевозило БК, було знищене вщент», — йдеться в описі до відео.







Загалом за минулу добу втрати російських окупаційних військ склали 890 осіб. Також Сили оборони України знищили два танки, три бойові броньовані машини, чотири артилерійські системи, 614 безпілотників, дві ракети та 71 одиницю автомобільної техніки противника.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»