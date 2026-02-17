РФ вночі запустила по Україні 29 ракет і 396 дронів

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
17 лютого 2026, 09:44

ППО збила 392 цілі. Фото: Вікіпедія ППО збила 392 цілі. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч проти 17 лютого запустила по Україні 29 ракет і 396 БПЛА. Протиповітряна оборона збила 392 цілі. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

«У ніч на 17 лютого (з 18:00 16 лютого) противник атакував 4 балістичними ракетами Іскандер-М з Ростовської області та Криму, 20 крилатими ракетами повітряного базування Х-101 з акваторії Каспійського моря, 4 крилатими ракетами Іскандер-К з Курської області, керованої окупованій Донецькій області, а також 396 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів за напрямками: Курськ, Орел, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Крим, понад 250 з них «шахеди», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:30 протиповітряна збила 392 повітряні цілі: 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101; 4 крилатих ракети «Іскандер-К»; одна 1 керована авіаційна ракета Х-59/69; 367 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Крім того, зафіксовано попадання 4 балістичних ракет та 18 ударних БПЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ за15 лютого запустили шість ракет та 62 БПЛА.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом
І це ще не межа: російські законодавці готують нові посилення правил користування послугами мольного зв'язку та інтернету. Доходить до абсурду: в РФ хочуть, щоб співгромадяни дорожили своєю SIM-карткою, як і паспортом.
28 січня 2026, 18:43
