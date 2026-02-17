РФ різко посилила дронові атаки по Краматорську — військові

Краматорськ. Фото: Суспільне Донбас

Російські війська суттєво наростили сили та засоби для здійснення дронових атак по Краматорську, застосовуючи широкий спектр безпілотників — від звичайних FPV-дронів до дронів-ретрансляторів, «Молній» та іранських «Шахедів». Про це повідомив автор військового Telegram-каналу «Офіцер».



За словами старшого лейтенанта Сил оборони України з позивним «Алекс», ситуація в регіоні погіршується з кожним тижнем.



«Активність противника, ймовірно, пов’язана з його просуванням на Часовоярському та Сіверському напрямках. Після захоплення висот і нарощування екіпажів для роботи з ретрансляторами атаки по місту стали значно точнішими — дрони тепер можуть знижуватися до рівня людського зросту й цілеспрямовано шукати об’єкти для ураження», — зазначив військовий.



Раніше повідомлялося, що за минулу добу російська армія двічі завдала ударів по Краматорську.



За уточненими даними, лише за вчора противник здійснив 81 авіаційний удар, скинув близько 200 керованих авіабомб, застосував 4574 дрони-камікадзе та здійснив 2306 обстрілів населених пунктів і позицій Сил оборони України.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»