Обмеження та пересадки: УЗ повідомила про зміни у русі поїздів

Фото: «Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» опублікувала оперативну інформацію про рух поїздів станом на 17 лютого. У низці регіонів діють тимчасові обмеження, введені пересадки на приміські потяги та автобуси, а також можливі затримки через пошкодження інфраструктури та загрози з повітря.



Сумська та Чернігівська області



Регіональні поїзди тимчасово курсують лише до та з Конотопу. Далі у північному напрямку пасажирам пропонується пересадка на заміський поїзд чи автобусне сполучення.



У Чернігівській області додаткових обмежень на даний момент не запроваджено, проте можливі затримки на Славутицькому та Ніжинському напрямках. Як зазначають у компанії, контактна мережа на цих ділянках регулярно страждає від атак БПЛА та несприятливих погодних умов.

Харківська область

Рух поїздів на пошкодженій ділянці у Лозовій відновлено. Водночас пасажирам, що прямують з Лозової у напрямку Краматорська, рекомендується скористатися автобусами.

Автобуси «Проліски» працюють безкоштовно, перед посадкою проводиться обов'язкова реєстрація пасажирів. На Ізюмському напрямку регіональні експреси курсують за розкладом.



Запоріжжя та напрямок «Дніпро—Запоріжжя»

Моніторингові групи «Укрзалізниці» продовжують посилений контроль ситуації в регіоні. Сьогодні поїзди №86/85 «Львів—Запоріжжя—Львів», №5/6 «Ясіня—Запоріжжя», №39/40 «Солотвино—Запоріжжя—Солотвино», №731/732 «Київ—Запоріжжя—Київ», №128/127 «Львів—Запоріжжя—Львів» курсуватимуть тільки до та із Дніпра.



Пара регіональних поїздів працюватиме сегментами: «Запоріжжя—Синельникове» та «Синельникове—Дніпро». Рішення щодо інших поїздів далекого сполучення між Дніпром та Запоріжжям прийматимуться оперативно — залежно від ситуації «у повітрі».

Пасажирам рекомендують орієнтуватися на вказівки поїзних бригад та співробітників вокзалів. У компанії також закликали включити push-повідомлення у мобільному додатку УЗ, щоб оперативно отримувати оновлення.

У розділі «Часті питання» доступна пам'ятка з алгоритмом дій під час загрози атаки — її радять зберегти заздалегідь. Окремо повідомляється, що всі рейси City Express, включаючи додаткові, йдуть за розкладом.

Нагадаємо, Росія атакувала Дніпропетровську область усіма видами озброєння.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»