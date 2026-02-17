Охоронець котельні наводив авіабомби на Слов'янськ

Фото: Служба безпеки України

Контррозвідка Служба безпеки України затримала на Донеччині агента ФСБ. Як повідомляється, ним виявився 51-річний охоронець місцевої котельні, завербований російськими спецслужбами. Він коригував обстріли Слов'янська.



За даними слідства, чоловік потрапив у поле зору російських кураторів після того, як почав активно публікувати в Telegram-каналах прокремлівські коментарі, в яких висловлював очікування «повної окупації» області.

Встановлено, що після змін на енергетичному об'єкті агент обходив прифронтове місто, фіксуючи місця найбільшого зосередження особового складу та техніки Сил оборони України. Виявивши українських військовослужбовців, він відмічав їх геолокацію на електронних картах.



Зловмисник також вказував орієнтовну чисельність захисників, типи поміченого озброєння та функціональне призначення навколишніх будівель. Під час таких «розвідвилазок» він додатково відстежував наслідки нещодавніх ударів по Слов'янську із застосуванням керованих авіабомб та ударних дронів.

Зібрану інформацію агент систематизував на власному смартфоні, оформлюючи її як агентурний «звіт» для куратора з ФСБ, особу якого вже встановлено контррозвідкою СБУ. Співробітники спецслужби заздалегідь виявили та задокументували протиправну діяльність фігуранта, а після забезпечення безпеки позицій Сил оборони затримали його за місцем проживання.



Під час обшуків у будинку підозрюваного виявлено таємно обладнану підземну схованку, яку він підготував, щоб «пересидіти» можливі вуличні бої та дочекатися приходу окупаційних військ. Також вилучено два мобільні телефони, якими він почергово користувався для конспіративного зв'язку з ФСБ через месенджер.



Слідчі СБУ повідомили затриманого про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України — «державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану». Наразі він перебуває під вартою. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.



Оперативні заходи проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»