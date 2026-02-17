Три райони Донеччини постраждали за добу через удари РФ

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 16 лютого, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Інформація про постраждалих за добу не надходила», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар росіян потрапило три райони:





Покровський район. У Золотому Колодязі Шаховської громади пошкоджено 3 будинки, у Вільному та Кучеровому Яру — по 2.



Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено 13 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі та інфраструктуру; у Малинівці пошкоджено 20 приватних будинків.



Бахмутський район. У Свято-Покровському Сіверській громаді пошкоджено будинок.



Раніше ми писали, що російські війська істотно збільшили сили та засоби для дронових атак по Краматорську, застосовуючи широкий спектр безпілотників - від звичайних FPV-дронів до дронів-ретрансляторів, Молнія та іранських Шахедів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

