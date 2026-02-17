ППО України збила майже всі ракети РФ: що не вдалося перехопити

Робота зенітного ракетного комплексу Patriot під час відбиття повітряної атаки в Україні.

Стало відомо, які саме повітряні цілі вдалося знищити українській протиповітряній обороні під час масованої атаки РФ у ніч на 17 лютого. Дані оприлюднив моніторинговий канал ворожої авіації Monitor із посиланням на звіт Повітряних Сил ЗСУ.

Напрямок ударів РФ.

За офіційною інформацією, Сили оборони України знешкодили 367 із 396 безпілотників — як ударних, так і імітаційних. Частину дронів було збито вогневими засобами ППО, інші — подавлені системами радіоелектронної боротьби.



Загалом ворог застосував:

250 дронів типу «Герань-2» / Shahed-136;

146 БпЛА типів «Гербера», «Італмас» та інших моделей.

Також у повітряному просторі України було зафіксовано 29 ракет різних типів. Із них:

20 із 20 крилатих ракет Х-101 / Х-55 — знищено;

4 із 4 ракет «Іскандер-К» — знищено;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69 — знищено;

0 із 4 балістичних ракет «Іскандер-М» — не перехоплено.

Таким чином, загальний рівень перехоплення становив 93% по дронах та 86% по ракетах.



Попередньо, жодну з балістичних ракет під час цієї атаки збити не вдалося. Раніше повідомлялося, що у січні 2026 року Росія встановила рекорд за кількістю балістичних ударів по Україні — було випущено 91 ракету.



Саме тому міністр оборони України Михайло Федоров наголошував, що ракети PAC-3 до систем Patriot залишаються найефективнішим засобом проти російської балістики. Він також підкреслював необхідність розширення програми PURL для прискорення постачання ракет-перехоплювачів.

Нагадаємо, загалом у ніч на 17 лютого РФ запустила по Україні 396 БпЛА та 29 ракет, із яких ППО знищила 392 повітряні цілі.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»