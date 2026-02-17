У Краматорську тимчасово призупинили роботу амбулаторій та поліклініки

У Краматорську Донецької області тимчасово призупинено роботу низки медичних закладів, розташованих в одній будівлі за адресою: вулиця Василя Стуса, 31. Про це повідомили у міській раді.



Йдеться про амбулаторії №9—12 Центру сімейної медицини №1, а також поліклініку Міської лікарні №2. Причиною обмежень названо технічні неполадки.

Наразі фізичний прийом пацієнтів тимчасово не здійснюється. У той же час сімейні лікарі продовжують консультувати пацієнтів в онлайн-режимі, що дозволяє отримувати медичну допомогу дистанційно.

Для запису на консультацію чи уточнення актуальної інформації мешканцям рекомендують звертатися до call-центрів. Центр сімейної медицини №1 приймає звернення за телефонами: 050 357 07 05; 095 274 18 02; 42 00 98; 050 458 33 75.

Call-центр міської лікарні №2 доступний за номерами: 0501714455; 050 870 77 99.

Пацієнтам, які раніше були записані на прийом до лікарів поліклініки міської лікарні №2, пообіцяли передзвонити додатково для узгодження нової дати та часу візиту.

Уточнюється, що про поновлення роботи медичних закладів буде повідомлено окремо.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»