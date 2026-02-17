На українсько-польському кордоні евакуювали КПП через гранату

У Люблінському воєводстві Польщі вранці було проведено екстрену евакуацію однієї з будівель на прикордонному переході з Україною, повідомляє польське радіо rmf24.



Приводом для тривоги стало виявлення у пасажира предмета, схожого на гранату, який згодом виявився незарядженим. Інцидент стався під час прикордонного контролю. Співробітники служби безпеки виявили у людини, яка перетинала кордон, порожню гранату. З будівлі було евакуйовано 19 осіб.



Як уточнив представник прикордонного підрозділу на річці Буг Павло Смик, під час огляду громадянина Естонії співробітники Управління національних доходів знайшли дві частини предмета, що нагадує гранату.



Після цього на місце були негайно викликані фахівці з розмінування та піротехніки. Повідомлення про подію надійшло до екстрених служб після п'ятої години ранку. Поліція розпочала перевірку для встановлення всіх обставин інциденту.

Нагадаємо, уряд України схвалив експеримент, який дозволить проводити прикордонний та митний контроль прямо у вагонах поїздів під час руху.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»