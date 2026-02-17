Армія РФ тричі вдарила по Краматорській громаді, пошкоджено будинок

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: міськрада

Минулої доби, 16 лютого, Краматорська громада Донеччини тричі була під обстрілом армії РФ. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



Як зазначається, росіяни о 08:00 завдали удару дроном «Молнія-2» по об'єкту критичної інфраструктури.



Крім того, о 12:30 атакували дроном «Молнія-2» у приватному секторі. Пошкоджено житловий будинок та господарські будівлі, також о 15:05 обстріляли БПЛА «Молнія-2» житлового будинку у приватному секторі.



Раніше ми писали, що 17 лютого по Одесі було завдано руйнівних ударів, які, зокрема, припали по енергетичній інфраструктурі.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

