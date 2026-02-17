Російський дрон ударив по центру Сум: виникла пожежа

Фото: Кордон.Медіа

У центрі Суми близько 11:14 пролунув вибух унаслідок удару російського безпілотника по цивільній будівлі. Про це повідомляють воєнкори «Кордон.Медіа» з місця події.



Внаслідок влучання БпЛА у приміщенні спалахнула пожежа. Удар прийшовся по одному з кабінетів — там пошкоджені стіни, вибиті вікна та частково зруйновані перекриття.

Фото: Кордон.Медіа

На момент вибуху в кабінеті перебувала жінка. Вона дивом не отримала серйозних травм — за попередніми даними, у неї лише кілька подряпин.



Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що місто перебувало під масованою атакою російських дронів.