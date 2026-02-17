Російський дрон ударив по центру Сум: виникла пожежа

У центрі Суми близько 11:14 пролунув вибух унаслідок удару російського безпілотника по цивільній будівлі. Про це
повідомляють воєнкори «Кордон.Медіа» з місця події. Внаслідок влучання БпЛА у приміщенні спалахнула пожежа. Удар прийшовся по одному з кабінетів — там пошкоджені стіни, вибиті вікна та частково зруйновані перекриття.
Фото: Кордон.Медіа
На момент вибуху в кабінеті перебувала жінка. Вона дивом не отримала серйозних травм — за попередніми даними, у неї лише кілька подряпин.
Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що місто перебувало під масованою атакою російських дронів.
«Є кілька влучань по об’єктах цивільної інфраструктури в центральній частині міста. Попередньо — без жертв. Зберігається загроза повторних ударів», — зазначив він.
Пожежу в будівлі вже ліквідовано. Загиблих і поранених немає. Наслідки атаки уточнюються після завершення обстеження території, коли дозволить безпекова ситуація.
VIDEO
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»