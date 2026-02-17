ЗСУ вразили НПЗ у Краснодарському краї РФ

Українських військовослужбовців у ніч проти 17 лютого, в районі селища Ільський Краснодарського краю вражено нафтопереробний завод «Ільський». Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



На території об'єкту спалахнула пожежа.



Ільський нафтопереробний завод є одним із найбільших підприємств нафтової галузі на півдні Росії та відіграє важливу роль у виробництві нафтопродуктів. Сумарна потужність установок первинної переробки становить 6,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство задіяне у забезпеченні армії окупантів.



Як зазначається, атаку та пожежу на Ільському НПЗ підтвердила місцева влада.



«Внаслідок атаки БПЛА сталося спалах на Ільському НПЗ. Постраждалих немає. Ушкодження отримав резервуар із нафтопродуктами. Загальна площа пожежі – близько 700 кв. м. У гасінні задіяні 72 особи та 21 одиниця техніки, у тому числі фахівці МНС Росії по Краснодарському краю. Також на місці працює пожежний потяг», – повідомляє оперштаб регіону.



Раніше ми писали, що Генеральний штаб ЗСУ повідомив про поразку одразу кількох важливих цілей противника на півдні Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях