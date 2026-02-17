Під Краматорськом від удару FPV-дрону загинули співробітники Слов'янської ТЕС

Фото: ДСНС Донеччини

Сьогодні вранці, 17 лютого, російські війська завдали удару FPV-дроном по цивільному автомобілю в місті Миколаївка Краматорського району. В результаті атаки загинуло троє людей, ще один отримав поранення.



Як повідомили екстрені служби, на місці події рятувальники оперативно надали першу допомогу постраждалому та передали його бригаді екстреної медичної допомоги.



У Міністерстві енергетики України уточнили, що в автомобілі знаходилися працівники Слов'янської ТЕС, які прямували на роботу. В результаті троє енергетиків загинули, ще одного співробітника станції було поранено.



У відомстві наголосили, що удар носив цілеспрямований характер. Оператор безпілотника бачив, що атакує цивільний транспорт із мирними людьми.



Те, що сталося, кваліфікується як воєнний злочин, і його виконавці повинні понести відповідальність. Це питання планується винести на засідання Координаційної групи з питань енергетичної безпеки.



Також у Міненерго повідомили, що протягом ночі Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку одразу по 12-ти областях України. Під ударом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»