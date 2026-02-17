У ЗСУ спростували чутки про «секретну ескадрилью» F-16 з іноземними пілотами

Джерело: офіційна сторінка Юрія Ігната у Facebook

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на своїй сторінці у Facebook спростував інформацію, що з'явилася в західних ЗМІ, про участь іноземних пілотів у бойових вильотах над Україною.



Напередодні ввечері французьке видання Intelligence Online поширило повідомлення про нібито створення в Україні «секретної ескадрильї» винищувачів F-16.

За версією журналістів, до її складу входять українські, американські та нідерландські пілоти, які вже виконують бойові завдання із захисту повітряного простору Києва. У публікації стверджувалося, що «ветерани» ескадрильї збивають російські крилаті ракети та безпілотники.

Ага! І очолив ескадрилью — Том Круз», — з іронією прокоментував цю інформацію Юрій Ігнат, давши зрозуміти, що такі повідомлення не мають нічого спільного з реальністю.

При цьому він наголосив, що реальні успіхи української авіації не потребують вигадок. Українські пілоти, які виконують бойові завдання на західних літаках, уже неодноразово доводили свою ефективність та високий професіоналізм у відбитті повітряних атак.

«Сьогодні вранці більшість збитих крилатих ракет — саме на їхньому рахунку», — зазначив Ігнат. За його словами, корисним виявилося і спостереження за реакцією російської сторони.

«Вони, як і раніше, наполегливо не хочуть вірити в успіх українських льотчиків та у розвиток авіаційної компоненти Повітряних сил», — резюмував Юрій Ігнат.

