Вибух у військовій комендатурі РФ: двоє загиблих

Будівля військової комендатури у Ленінградській області.

У російських Telegram-каналах з’явилася інформація про вибух у будівлі військової комендатури в Ленінградській області РФ. За попередніми даними, внаслідок інциденту загинули щонайменше двоє людей, ще кілька можуть перебувати під завалами, передають «Новини Донбасу».



Як повідомляє російське видання Baza, вибух стався на третьому поверсі будівлі військової комендатури у Всеволожському районі. За наявною інформацією, під уламками можуть знаходитися від трьох до чотирьох осіб.



Внаслідок вибуху частково обвалилися другий і третій поверхи, а також перекриття на горищі. На місці події працюють екстрені служби, зберігається загроза подальшого руйнування будівлі.



Видання ASTRA з посиланням на джерела телеканалу «78» підтвердило загибель двох осіб унаслідок вибуху в місті Сертолово Ленінградської області. За даними журналістів, рятувальні роботи тривають, інформація щодо кількості постраждалих та причин вибуху уточнюється.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»