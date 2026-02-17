Безпілотники атакували хімічний завод у Пермському краї РФ

У Пермському краї РФ вночі безпілоніки попередньо обстріляли хімічний завод «Метафокс». За даними телеграм-каналів, спалахнув вибух і пожежа на заводі в місті Губаха. Про це повідомляє ASTRA.



Як зазначається, «було від 4 до 6 прильотів безпілотників заводом», співробітників направили до бомбосховища, спалахнула пожежа.



У свою чергу губернатор регіону Дмитро Махонін заявив, що «на території Пермського краю зафіксовано приліт ворожих безпілотників». Внаслідок атаки БПЛА ніхто не постраждав.



Крім того, у Пермському краї спостерігаються перебої з мобільним інтернетом.



Раніше ми писали, що Генеральний штаб ЗСУ повідомив про поразку одразу кількох важливих цілей противника на півдні Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

