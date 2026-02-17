Обстріли Херсона: частина міста без світла і води

Внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури Херсонської громади. Про це повідомили в Херсонській міській військовій адміністрації.



Станом на зараз без електропостачання залишаються численні побутові споживачі та об’єкти життєзабезпечення у Дніпровському районі міста Херсон.



Також на вечір прогнозуються перебої з водопостачанням у районі ХБК та в центральній частині Херсона. Аварійні служби вже працюють над ліквідацією наслідків ударів з боку російської армії.



Місцева влада закликає мешканців за можливості зарядити гаджети, зробити запас питної води та у разі необхідності скористатися Пунктами незламності.



«Просимо поставитися до тимчасових незручностей із розумінням», — йдеться в повідомленні Херсонської МВА.