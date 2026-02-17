Армія РФ атакувала енергетику у Донецькій області: частина жителів без світла

17 лютого російські війська вдарили по енергетичних об'єктах у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Внаслідок атаки знеструмлені споживачі у регіоні.



«Всюди, де це дозволяє безпекова ситуація, почалися аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу», – зазначили у компанії.

Нагадаємо, що 16 лютого на окупованій Луганщині через негоду сталися численні аварії на електромережах, понад 30 тисяч абонентів були без світла.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко