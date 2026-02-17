Футболіст «Колоса» вдарив представника ТЦК: клуб звільнив гравця

Момент удару колишнього футболіста.

24-річний футболіст ФК «Колос» Данило Колесник опинився в центрі скандалу після того, як ударив в обличчя представника територіального центру комплектування (ТЦК) та опублікував відео інциденту в Instagram. Згодом запис було видалено, однак воно швидко розійшлося українськими соцмережами.

Пізніше повну версію ролика з нецензурною лексикою футболіста оприлюднив обліковий запис «ЄвроМайдану».







Після суспільного резонансу футбольний клуб «Колос» опублікував офіційну заяву, в якій президент клубу Андрій Засуха пояснив позицію команди та вибачився за дії гравця.



У заяві йдеться, що Колесника відсторонено від тренувального процесу, а також ухвалено рішення про його звільнення з команди «Колос-2».







У клубі наголосили, що принципово засуджують будь-які прояви насильства, особливо щодо українських військових, та підкреслили, що з початку повномасштабної війни системно підтримують Сили оборони України — фінансово, технічно та соціально.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»