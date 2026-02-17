ВПО отримають 2 млн на житло: прийнято понад 6 тисяч позитивних рішень щодо видачі ваучерів

Україні понад 28 тисяч українців, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), а також учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, подали заявки на отримання житлових ваучерів у рамках програми «єВідновлення». Фінансування програми планується розпочати наприкінці лютого. Про це йдеться у відповіді Міністерства розвитку громад та територій України на запит «Новин Донбасу».



«Згідно з даними, отриманими засобами Реєстру пошкодженого та знищеного майна, за період з грудня 2025 по 26 січня 2026 року отримано 28 432 заяви про надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, які проживали на тимчасово окупованій території», — йдеться у повідомленні.



Згідно з програмою, українці можуть отримати ваучер на 2 млн гривень, який можна використати для купівлі квартири, іншого житлового приміщення, будинку садибного типу, садового або дачного будинку (зокрема квартири, іншого житлового приміщення, будинку, що буде споруджено в майбутньому). Ваучером також можна сплатити внесок з іпотеки.



Станом на початок лютого ухвалили 6266 позитивних рішень.



Нагадаємо, 1 грудня внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, могли подати заяву на житловий ваучер номіналом 2 млн грн через Дію.



Раніше ми писали, що голова фінансового комітету Верховної Ради України Вадим Гетьманцев заявив, що іпотечна система в країні залишається критично недорозвиненою та однією з найслабших у Європі за співвідношенням іпотечного кредитування до ВВП.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

