ЗСУ нічними дронами зірвали наступ російської армії на Лиманському напрямку: кадри

Пілоти батальйону Signum 53-ї механізованої бригади ЗСУ за допомогою нічних FPV-дронів зірвали наступ російських військ на Лиманському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ.
За словами військових, піхоту росіян знищили ще на підходах до українських позицій.
«Маскувальні плащі окупантам не допомогли», – зазначили у СВ.
Нагадаємо, що у місті Часів Яр на Донеччині російські війська намагаються проникати між позиціями та накопичуватися у руїнах та підвалах.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко