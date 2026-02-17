ЗСУ нічними дронами зірвали наступ російської армії на Лиманському напрямку: кадри

Удар по окупантах на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео

Пілоти батальйону Signum 53-ї механізованої бригади ЗСУ за допомогою нічних FPV-дронів зірвали наступ російських військ на Лиманському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ.



За словами військових, піхоту росіян знищили ще на підходах до українських позицій.



«Маскувальні плащі окупантам не допомогли», – зазначили у СВ.

Нагадаємо, що у місті Часів Яр на Донеччині російські війська намагаються проникати між позиціями та накопичуватися у руїнах та підвалах.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко