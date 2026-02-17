На окупованій Луганщині через повінь порушене сполучення з кількома населеними пунктами. Що відомо

Повінь в окупованій Луганській області. Фото: соцмережі

В окупованій Луганській області через повінь порушене сполучення з кількома населеними пунктами. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, зокрема, значні проблеми спостерігаються в Айдарській та Біловодській громадах.



«Перекритий рух мостами через річки. До деяких сіл немає можливості підвезти продукти харчування та товари першої потреби. Так, потрапити до одного із населених пунктів Айдарщини можна лише за допомогою переправи. Загарбники сподіваються, що проблема, як завжди, вирішиться природним шляхом», – наголосив Харченко.



У так званому «Міністерстві надзвичайних ситуацій ЛНР» заявили, що станом на 17 лютого у чотирьох районах та 11 населених пунктах зафіксували підтоплення внаслідок сходу талих вод.



«У Слов'яносербському, Троїцькому та Новопсковському «муніципальних округах» запроваджений режим підвищеної готовності у зв'язку з паводковою ситуацією. За даними «оперативного штабу», внаслідок підйому рівня води підтоплені 85 присадибних ділянок. Крім того, стихія торкнулася п'яти низьководних мостів, що може ускладнити транспортне сполучення в деяких районах», – сказали у псевдоміністерстві.

Нагадаємо, що 16 лютого на окупованій Луганщині через негоду сталися численні аварії на електромережах, понад 30 тисяч абонентів були без світла.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко