В Україні спрямують понад мільярд гривень субвенції на ремонт МТП для ВПО

Міністерство соціальної політики виділяє 1,5 млрд. гривень субвенції на ремонт МТП для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.



«Тільки цього року Міністерство виділяє субвенцію громадам на додаткові місця тимчасового проживання з фокусом на маломобільні групи у розмірі 1,5 млрд. грн. Закликаю громади скористатися цим ресурсом», – уточнив він.



Минулого року Мінсоцполітики розподілило майже 536 млн. гривень субвенції, вдалося провести ремонтні роботи у 146 об'єктах.



Раніше ми писали, що голова фінансового комітету Верховної Ради України Вадим Гетьманцев заявив, що іпотечна система в країні залишається критично недорозвиненою і однією з найслабших у Європі щодо співвідношення іпотечного кредитування до ВВП.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях