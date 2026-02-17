Логістика під ударом: «Омега» показала кадри на Покровському напрямку

Пересування на бронемашині в районі Покровська.

Бійці Центр спеціального призначення «Омега», що входить до складу Національної гвардії України, оприлюднили відео, яке демонструє небезпеку логістичних операцій на Покровському напрямку. Кожна доставка особового складу чи спорядження тут перетворюється на операцію з підвищеним ризиком — через щільне мінування, дрони та інженерні загородження.



На опублікованих кадрах видно, як броньована машина з українськими спецпризначенцями рухається польовою дорогою на Покровському напрямку. У певний момент транспорт різко зупиняється після потужного удару — ймовірно, це міг бути підрив на міні або удар безпілотника.



Попри інцидент, військові оперативно залишили машину, розвантажили необхідне спорядження та продовжили виконання завдання. Додаткову небезпеку становлять металеві дроти та інші перешкоди.



Опублікована карта бойової обстановки свідчить про посилення тиску противника на схід і північний схід від міста. За даними аналітичного проєкту DeepState, російські війська змогли зайняти село Рівне та намагаються закріпитися у Світлому, формуючи передумови для подальшого просування між Покровськом і містом Мирноград.

За минулу добу близько 21% усіх боїв на фронті припали на Покровський напрямок — там відбулося 42 штурмові дії з 201 бойового зіткнення.

Аналітики зазначають, що поступове просування ворога створює загрозу оперативного оточення українських підрозділів на околицях Мирнограда.



Покровський напрямок залишається однією з найнапруженіших ділянок фронту, де навіть тилові маршрути наражаються на постійну загрозу ударів і диверсій.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»