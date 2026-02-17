Відключення світла в Україні: 18 лютого графіки діятимуть весь день

Ілюстрація. Фото: «ДТЕК»

18 лютого протягом усього дня будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла у всіх регіонах України. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Причина введення заходів обмеження – наслідки російських атак на енергетичні об'єкти.



«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтеся на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», – сказали в компанії.

Нагадаємо, що 17 лютого армія РФ атакувала енергетику у Донецькій області, внаслідок чого частина жителів залишилася без світла.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко