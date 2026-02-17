Армія РФ активізувала зусилля з охоплення Покровська та Мирнограда: у ЗСУ розповіли, звідки тиснуть окупанти

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта Генштабу ЗСУ

Війська Росії активізували зусилля з охоплення міст Покровськ та Мирноград Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



Окупанти посилили тиск з боку міста Родинське та селища Котлине.



«Підрозділи Сил оборони України протидіють цим намірам ворога. Зокрема, здійснюються посилена аеророзвідка та додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога», – розповіли військові.



Водночас ЗС РФ продовжують спроби просуватися малими штурмовими групами з північно-західної частини Покровська у напрямку села Гришине.



«У разі просочування ворога на околиці цього населеного пункту Сили оборони виявляють та знищують залишки штурмових груп російських окупантів. Ворог зазнає значних втрат у живій силі та техніці. Проводяться пошуково-ударні дії, щоб не допустити подальшого просування загарбників, знищується бойова техніка, яку росіяни намагаються використати для підтримки своїх штурмових груп», – додали в УВ «Схід».

Нагадаємо, що 17 лютого аналітики DeepState заявили, що «історія оборони Мирнограда добігає кінця».

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко