Армія РФ активізувала зусилля з охоплення Покровська та Мирнограда: у ЗСУ розповіли, звідки тиснуть окупанти
17 лютого 2026, 19:22

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта Генштабу ЗСУ Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта Генштабу ЗСУ

Війська Росії активізували зусилля з охоплення міст Покровськ та Мирноград Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».

Окупанти посилили тиск з боку міста Родинське та селища Котлине.

«Підрозділи Сил оборони України протидіють цим намірам ворога. Зокрема, здійснюються посилена аеророзвідка та додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога», – розповіли військові.

Водночас ЗС РФ продовжують спроби просуватися малими штурмовими групами з північно-західної частини Покровська у напрямку села Гришине.

«У разі просочування ворога на околиці цього населеного пункту Сили оборони виявляють та знищують залишки штурмових груп російських окупантів. Ворог зазнає значних втрат у живій силі та техніці. Проводяться пошуково-ударні дії, щоб не допустити подальшого просування загарбників, знищується бойова техніка, яку росіяни намагаються використати для підтримки своїх штурмових груп», – додали в УВ «Схід».

Нагадаємо, що 17 лютого аналітики DeepState заявили, що «історія оборони Мирнограда добігає кінця».

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

ТЕГИ

Місця
Покровськ Мирноград Родинське
Організації
ЗСУ ЗС РФ
Інше
Війна Ситуація на фронті Наступ РФ
