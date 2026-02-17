Сили оборони за 5 днів звільнили понад 200 квадратних кілометрів — AFP

Сили оборони за 5 днів звільнили понад 200 квадратних кілометрів

З 11 до 15 лютого українські військовослужбовці повернули під свій контроль 201 квадратний кілометр території. Такі успіхи стали найбільшим поступом наших сил за останні два з половиною роки повномасштабної війни. Про це повідомляє французьке видання France24 із посиланням на аналіз AFP оновлених даних американського Інституту вивчення війни (ISW).



Основний поступ ЗСУ зафіксовано приблизно за 80 кілометрів на схід від Запоріжжя, де росіяни мали успіхи з літа 2025 року. Також українські сили повернули під контроль території на Харківському, Костянтинівському, Покровському та Новопавлівському напрямках.



«Ці українські контратаки, ймовірно, стали можливими завдяки недавньому блокуванню доступу російських сил до Starlink. За твердженням російських воєнків, це викликало серйозні перебої зі зв'язком та управлінням військами на полі бою», — зазначає France24.



