Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Сили оборони за 5 днів звільнили понад 200 квадратних кілометрів — AFP
17 лютого 2026, 19:13

Сили оборони за 5 днів звільнили понад 200 квадратних кілометрів — AFP

Сили оборони за 5 днів звільнили понад 200 квадратних кілометрів Сили оборони за 5 днів звільнили понад 200 квадратних кілометрів

З 11 до 15 лютого українські військовослужбовці повернули під свій контроль 201 квадратний кілометр території. Такі успіхи стали найбільшим поступом наших сил за останні два з половиною роки повномасштабної війни. Про це повідомляє французьке видання France24 із посиланням на аналіз AFP оновлених даних американського Інституту вивчення війни (ISW).

Основний поступ ЗСУ зафіксовано приблизно за 80 кілометрів на схід від Запоріжжя, де росіяни мали успіхи з літа 2025 року. Також українські сили повернули під контроль території на Харківському, Костянтинівському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

«Ці українські контратаки, ймовірно, стали можливими завдяки недавньому блокуванню доступу російських сил до Starlink. За твердженням російських воєнків, це викликало серйозні перебої зі зв'язком та управлінням військами на полі бою», — зазначає France24.

Раніше ми писали, що OSINT-проект DeepState оновив карту бойових дій, зафіксувавши зміни ситуації у Донецькій області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Події
Війна
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом
І це ще не межа: російські законодавці готують нові посилення правил користування послугами мольного зв'язку та інтернету. Доходить до абсурду: в РФ хочуть, щоб співгромадяни дорожили своєю SIM-карткою, як і паспортом.
28 січня 2026, 18:43
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
21:50
Окупанти можуть приєднати зруйновану Авдіївку до Донецька
18:31
Сили оборони атакували склади МТЗ на окупованій Донеччині
17:59
На окупованій Луганщині через повінь порушене сполучення з кількома населеними пунктами. Що відомо
17:20
Місто-примара з рожевим кіоском: життя в окупованій Авдіївці
16:27
Лінгвоцид у законі: на окупованих територіях витісняють українську мову
13:13
ЗСУ уразили в Криму корабельний вертоліт Ка-27 РФ
11:44
ССО знищили склад «Іскандерів» у Криму та пункт «Рубікона»
17:26
Розграбування «Кам'яної Могили»: як заповідник перетворили на «філію» Криму
17:12
«Примари» ГУР знищили «Панцирь», радар і катер у Криму
17:05
У захопленому Харцизьку окупанти затримали підлітків, які нібито підпалювали релейні шафи
16:19
РФ зайняла Рівне і просунулась у районі Покровська
15:07
Серця з портретами тирана: у Луганську роздавали листівки зі Сталіним
14:59
Шахрайство без кордонів: які схеми працюють у Росії та на окупованих територіях України
13:47
ЗСУ вдарили по зосередженню живої сили росіян на окупованих територіях
13:30
Сили оборони вразили вузол зв'язку та пункт управління БПЛА на окупованій Донеччині
09:59
Росіяни зосередили сотні одиниць техніки на рембазі під Джанкоєм
15:35
Дрони уразили селище Центральний Перевальського району на Луганщині
15:55
Сили оборони вразили РЛС «Небо-У» та райони зосередження операторів БПЛА окупантів
15:26
ЗСУ атакували зосередження техніки та склад МТС росіян на окупованій Донеччині
10:20
В окупованому Генічеську дітям показували бойову зброю
усі новини
23:01
Зеленський заявив, що українці не погодяться на мирну угоду з виходом ЗСУ з Донбасу
22:34
Нардеп з Донеччини Федір Христенко незабаром втратить мандат: набув чинності вирок суду – ЗМІ
21:50
Окупанти можуть приєднати зруйновану Авдіївку до Донецька
20:52
Російські війська намагалися просунутися на українські позиції під Костянтинівкою – ЗСУ
19:48
Суд обрав запобіжний захід колишньому міністру енергетики України Герману Галущенку
19:22
Армія РФ активізувала зусилля з охоплення Покровська та Мирнограда: у ЗСУ розповіли, звідки тиснуть окупанти
19:13
Сили оборони за 5 днів звільнили понад 200 квадратних кілометрів — AFP
18:54
Відключення світла в Україні: 18 лютого графіки діятимуть весь день
18:38
Логістика під ударом: «Омега» показала кадри на Покровському напрямку
18:31
Сили оборони атакували склади МТЗ на окупованій Донеччині
18:20
В Україні спрямують понад мільярд гривень субвенції на ремонт МТП для ВПО
17:59
На окупованій Луганщині через повінь порушене сполучення з кількома населеними пунктами. Що відомо
17:30
ВПО отримають 2 млн на житло: прийнято понад 6 тисяч позитивних рішень щодо видачі ваучерів
17:29
ЗСУ нічними дронами зірвали наступ російської армії на Лиманському напрямку: кадри
17:20
Місто-примара з рожевим кіоском: життя в окупованій Авдіївці
16:46
Футболіст «Колоса» вдарив представника ТЦК: клуб звільнив гравця
16:27
Лінгвоцид у законі: на окупованих територіях витісняють українську мову
16:26
Армія РФ атакувала енергетику у Донецькій області: частина жителів без світла
15:51
Обстріли Херсона: частина міста без світла і води
14:57
Безпілотники атакували хімічний завод у Пермському краї РФ
усі новини
ВІДЕО
Колишній міністр енергетики України на засіданні суду. Фото: ЦПК Суд обрав запобіжний захід колишньому міністру енергетики України Герману Галущенку
17 лютого, 19:48
Пересування на бронемашині в районі Покровська. Логістика під ударом: «Омега» показала кадри на Покровському напрямку
17 лютого, 18:38
Удар по окупантах на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ нічними дронами зірвали наступ російської армії на Лиманському напрямку: кадри
17 лютого, 17:29
Момент удару колишнього футболіста. Футболіст «Колоса» вдарив представника ТЦК: клуб звільнив гравця
17 лютого, 16:46
Обстріли Херсона: частина міста без світла і води Обстріли Херсона: частина міста без світла і води
17 лютого, 15:51
ЗСУ вразили НПЗ у Краснодарському краї РФ ЗСУ вразили НПЗ у Краснодарському краї РФ
17 лютого, 13:15
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір