Суд обрав запобіжний захід колишньому міністру енергетики України Герману Галущенку

Колишній міністр енергетики України на засіданні суду. Фото: ЦПК

17 лютого слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до колишнього міністра енергетики України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.



Альтернатива арешту – внесення 200 мільйонів гривень застави.

Нагадаємо, що у рамках справи «Мідас» Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка у відмиванні грошей та участі у злочинній організації. 15 лютого під час спроби залишити територію України Галущенко затримали детективи НАБУ.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко