Російські війська намагалися просунутися на українські позиції під Костянтинівкою – ЗСУ

Ситуація під Костянтинівкою. Фото: карта DeepState

На Краматорському напрямку російська армія намагалася просунутися на позиції українських військ у бік селища Новодмитрівка. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



Складною залишається ситуація у районі села Міньківка, де загарбники зосередили додаткові резерви.



«Підрозділи Сил оборони України тримають визначені рубежі, завдають ворогу суттєвих втрат», – сказали в УВ «Схід».

Нагадаємо, що армія РФ активізувала зусилля з охоплення міст Покровськ та Мирноград на Донеччині. У ЗСУ розповіли, звідки тиснуть окупанти.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко