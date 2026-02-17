Зеленський заявив, що українці не погодяться на мирну угоду з виходом ЗСУ з Донбасу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Американські посередники запропонували варіант, за яким українські війська вийшли б із підконтрольної частини Донбасу, а ця територія стала б демілітаризованою «вільною економічною зоною». Про це в інтерв'ю американському виданню Axios повідомив президент України Володимир Зеленський, передає «Інтерфакс-Україна».



Однак, за його словами, Вашингтон не зайняв позицію щодо того, якій країні належатиме суверенітет над цією територією. Зеленський наголосив, що будь-яка угода має бути винесена на референдум українського народу.



«Якщо вона передбачатиме вихід України з Донбасу з відмовою від суверенітету та громадянства людей, які там проживають, вона буде відхилена. Емоційно люди ніколи цього не пробачать. Ніколи. Вони не пробачать мені, вони не пробачать США. Це частина нашої країни, всі ці громадяни, прапор, земля», – наголосив президент.



Водночас він припустив, що фіксація в документі нинішньої лінії бойових дій на Донбасі, як це планується у двох інших регіонах, де Росія контролює територію, може отримати підтримку громадян.



«Якщо ми зафіксуємо у документі, що залишаємось там, де стоїмо на лінії зіткнення, я думаю, що люди підтримають це на референдумі. Це моя думка», – додав голова держави.

Нагадаємо, що 17-18 лютого у Женеві відбувається черговий раунд переговорів між Україною, Росією та США.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко